Talean

Анатолий Talean

 
32 годаМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Каждый из нас мечтает о том, чтобы его бизнес стал успешным и процветающим, прибыль росла не по дням, а по часам и приток новых клиентов только усиливался. Все эти задачи можно с легкостью решить, создав свой личный интернет-ресурс. В этом убедились тысячи самых крупных и успешных компаний по всему миру. Благодаря сайту они стали узнаваемыми, известными и популярными.

Студия web-дизайна «WEB-FAQ» - это Ваш надежный партнер на пути становления и развития Вашего дела. Мы предлагаем профессиональные услуги по созданию сайтов «под ключ». Все наши проекты отличаются оригинальностью, креативностью, удобством и профессионализмом исполнения. Уделяя огромное внимание качеству верстки, точности программного кода и оптимизации сайта, мы смело можем гарантировать его безупречную функциональность и эффективность.

В своей работе мы не терпим шаблонов, каждый наш проект разрабатывается «с нуля» и является единственным и неповторимым в своем роде. У нас трудятся лучшие дизайнеры, программисты и верстальщики, для которых дело чести – создать по-настоящему привлекательный и эффективный продукт. За время своей работы мы накопили достаточно опыта, чтобы предложить клиенту лучшее решение на рынке, которое мгновенно даст положительные результаты.

Оплата:

- Yandex.Money + 5% от суммы

- WebMoney (RUB, EUR, USD)

Гарантия:

- Более 4 лет опыта в данном направлений;

- Высокий BL и Аттестат Продавца касаясь кошелька WebMoney;

- Создания в срок заказа;

- Качество;

- Низкие цены.

Отзывы заказчиков
AProhorenko
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Требуется сделать backup WordPress сайтов.
Пишу очень жирный отзыв. Человек грамотен, выполняет работу без лишних слов, и доводит её до конца, исправляя самые мелкие недочёты. С переносом сайта на другой хостинг (что не так уж и легко как кажется) справился быстро и качественно, я очень доволен. Советую всем работать с этим человеком.
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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