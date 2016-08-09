Talking32

Александр Talking32

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$19
2 балла
7 лет назад
Написать 23 текста про 3D печать
Александр взял заказ и пропал. На сообщения не отвечал! Нельзя доверять этому человеку!
Странно слышать подобные слова от человека, не способного написать даже внятное ТЗ.
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