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Александр
Talking32
Talking32
38 лет
Украина
/
Киев
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Анжела
26angela26
34 года
Украина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
56 отзывов
(-1)
$19
2 балла
7 лет назад
Написать 23 текста про 3D печать
Александр взял заказ и пропал. На сообщения не отвечал! Нельзя доверять этому человеку!
Странно слышать подобные слова от человека, не способного написать даже внятное ТЗ.
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Отзывы заказчиков
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