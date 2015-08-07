Tallulah

Анна Tallulah

 
40 летРоссия/Кострома
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Перевод математической и технической (компьютерной) терминологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Перевод математической и технической терминологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Перевод математической и технической терминологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Перевод математической и технической терминологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
4 отзыва
от $4
нет рейтинга