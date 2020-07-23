TamaraBorovic

помогаю создавать контент и личный бренд в instagram и youtube для бизнеса и личных блогов.

Если вы хотите развивать и укреплять свой личный бренд в instagram или youtube я помогу вам в этом деле.

instagram/ Чем конкретно я занимаюсь?

Разбираю текущий аккаунт ( ник, шапка, визуал, хайлайты)

Помогаю продумать концепцию блога, его контент и определиться с целевой аудиторией.

Пишу тексты к постам как для бизнеса, так и для личного блога.

Рассказываю, как и зачем делать гармоничный визуал, если вы этим занимаетесь самостоятельно и нуждаетесь в помощи.

youtube/Чем конкретно я занимаюсь?

Помогаю продумать концепцию канала, его контент и определиться с целевой аудиторией.

Составляю сценарий для видео.

Помогаю искать гостей для канала, прописываю вопросы к интервью.