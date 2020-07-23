TamaraBorovic

Боровик Тамара TamaraBorovicTamaraBorovic
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
помогаю создавать контент и личный бренд в instagram и youtube для бизнеса и личных блогов.
Если вы хотите развивать и укреплять свой личный бренд в instagram или youtube я помогу вам в этом деле.
instagram/ Чем конкретно я занимаюсь?
Разбираю текущий аккаунт ( ник, шапка, визуал, хайлайты)
Помогаю продумать концепцию блога, его контент и определиться с целевой аудиторией.
Пишу тексты к постам как для бизнеса, так и для личного блога.
Рассказываю, как и зачем делать гармоничный визуал, если вы этим занимаетесь самостоятельно и нуждаетесь в помощи.
youtube/Чем конкретно я занимаюсь?
Помогаю продумать концепцию канала, его контент и определиться с целевой аудиторией.
Составляю сценарий для видео.
Помогаю искать гостей для канала, прописываю вопросы к интервью.
Действие аккаунта приостановлено!