TamaraR

Тамара Румянцева TamaraR

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Диплом переводчика. Специальность - технический перевод. Переводы различной тематики - художественный, технический, юридический, бизнес, корреспонденция

Владение языками:

Украинский-свободно

Русский-свободно

Английский-свободно

Немецкий-разговорный

Имею опыт стажировок в Великобритании (Лондон, British Council), Германии (Тюбинген, Fachsprachenzentrum).

Работу выполняю качественно и в срок

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