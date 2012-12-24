Диплом переводчика. Специальность - технический перевод. Переводы различной тематики - художественный, технический, юридический, бизнес, корреспонденция
Владение языками:
Украинский-свободно
Русский-свободно
Английский-свободно
Немецкий-разговорный
Имею опыт стажировок в Великобритании (Лондон, British Council), Германии (Тюбинген, Fachsprachenzentrum).
Работу выполняю качественно и в срок
Портфолио
- Технический перевод195 просмотров
- Художественный перевод139 просмотров
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