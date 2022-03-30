Транскрибатор аудио/видео файдов. Набор текста с изображений.

Здравствуйте!

На этой бирже новичок, но имею хороший опыт.

Занимаюсь транскрибацией и фрилансом с 2017 года.

Тесно сотрудничаю с несколькими заказчиками.

Сроки сдачи заказов соблюдаю. Конфиденциальность гарантирую.

Расшифровываю семинары, вебинары, лекции, судебные заседания, фокус-группы, коуч-сессии и прочее. Тематика любая.

Также занимаюсь расшифровкой текста с изображений на русском или иностранном языках. Возможен перевод иностранного языка.