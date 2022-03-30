Транскрибатор аудио/видео файдов. Набор текста с изображений.
Здравствуйте!
На этой бирже новичок, но имею хороший опыт.
Занимаюсь транскрибацией и фрилансом с 2017 года.
Тесно сотрудничаю с несколькими заказчиками.
Сроки сдачи заказов соблюдаю. Конфиденциальность гарантирую.
Расшифровываю семинары, вебинары, лекции, судебные заседания, фокус-группы, коуч-сессии и прочее. Тематика любая.
Также занимаюсь расшифровкой текста с изображений на русском или иностранном языках. Возможен перевод иностранного языка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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