Graphic Designer / 2d Illustrator
Мене звуть Таня, і я є графічним дизайнером та ілюстратором початківцем. За допомогою кольорів, форм та текстур я намагаюся передати настрій та повідомлення в кожному своєму проекті. Маю досвід у розробці логотипів, веб-дизайну простих сторінок, а також створенні ілюстрацій.
Працюю з такими програмами, як Adobe Photoshop та Illustrator, а також вмію малювати від руки на планшеті за допомогою програми Procreate.
Я завжди відкрита для нових викликів та можливостей співпраці. Нехай мої ілюстрації додають креативності та живості до ваших проектів!
Зв'яжіться зі мною через наступні контакти:
Instagram: https://instagram.com/artby.taniahabrusieva
Портфолио
- Strawberry cakeнет просмотров
- Associative cardнет просмотров
- Vaseнет просмотров
- Calendar 2024нет просмотров
- Pumpcinнет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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