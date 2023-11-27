Graphic Designer / 2d Illustrator

Мене звуть Таня, і я є графічним дизайнером та ілюстратором початківцем. За допомогою кольорів, форм та текстур я намагаюся передати настрій та повідомлення в кожному своєму проекті. Маю досвід у розробці логотипів, веб-дизайну простих сторінок, а також створенні ілюстрацій.

Працюю з такими програмами, як Adobe Photoshop та Illustrator, а також вмію малювати від руки на планшеті за допомогою програми Procreate.

Я завжди відкрита для нових викликів та можливостей співпраці. Нехай мої ілюстрації додають креативності та живості до ваших проектів!

Зв'яжіться зі мною через наступні контакти:

Instagram: https://instagram.com/artby.taniahabrusieva

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/taniahabrusieva