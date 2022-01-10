ОБО МНЕ
1. Татьяна, 38 лет, молодой перспективный дизайнер
2. Есть опыт и компетенция
3. Имеются чувство вкуса и понимание актуальных трендов
4. Неиссякаемая работоспособность и эффективность
5. 100% надёжность и пунктуальность
...............................................................................................................................................................................
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1. Разработка логотипа
2. Фирменный стиль, айдентика
3. Многостраничный дизайн
4. Бренд под ключ
5. Реклама, цифровой и веб дизайн
...............................................................................................................................................................................
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная вовлеченность в проект, результат - продукт, воплощение вашей идеи, решение поставленных задач.
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат.
Доброжелательность и легкость в общении.
...............................................................................................................................................................................
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Заказчик заполняет бриф, подписываем договор, обсуждаем детали.
2. Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
3. Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
4. Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
5. Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
6. Отправка исходников.
7. Обмен положительными отзывами.
8. 100% гарантия возврата средств (если не нравится дизайн).
...............................................................................................................................................................................
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
· через личные сообщения
· по почте [email protected]
· через мессенджеры (телеграм, ватсап) +7(918) 012 46 16
...............................................................................................................................................................................
Вы можете нанять меня без сомнений. Спасибо!
Портфолио
- Разработка логотипа автомастерской64 просмотра