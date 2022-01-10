ЛОГО, БРЕНИНГ, ФИРМЕНЫЙ СТИЛЬ, ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА!

ОБО МНЕ

1. Татьяна, 38 лет, молодой перспективный дизайнер

2. Есть опыт и компетенция

3. Имеются чувство вкуса и понимание актуальных трендов

4. Неиссякаемая работоспособность и эффективность

5. 100% надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1. Разработка логотипа

2. Фирменный стиль, айдентика

3. Многостраничный дизайн

4. Бренд под ключ

5. Реклама, цифровой и веб дизайн

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - продукт, воплощение вашей идеи, решение поставленных задач.

﻿ ﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, подписываем договор, обсуждаем детали.

2. ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

3. ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

4. ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

5. ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

6. ﻿ ﻿Отправка исходников.

7. ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.

8. 100% гарантия возврата средств (если не нравится дизайн).

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

· ﻿ ﻿через личные сообщения﻿

· ﻿по почте [email protected]

· ﻿через мессенджеры (телеграм, ватсап) +7(918) 012 46 16

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Вы можете нанять меня без сомнений. Спасибо!