Профессиональная реклама в Facebook и Instagram

Настройка и ведение таргетированной рекламы в Фейсбук и Инстаграм.

Работа состоит из следующих этапов:

- изучение целевой аудитории;

- разработка стратегии продвижения вашего продукта (услуги);

- погружение в нишу;

- изучение ваших конкурентов (парсинг);

- консультация по посадочной странице (как поправить при необходимости ваш лендинг или сообщество, сделать их продающими);

- создание рекламных объявлений и запуск рекламной компании;

- анализ эффективности;

- оптимизация рекламной компании.

Настройка занимает 7-9 дней, первый месяц ведения – бесплатно