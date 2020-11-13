Профессиональная реклама в Facebook и Instagram
Настройка и ведение таргетированной рекламы в Фейсбук и Инстаграм.
Работа состоит из следующих этапов:
- изучение целевой аудитории;
- разработка стратегии продвижения вашего продукта (услуги);
- погружение в нишу;
- изучение ваших конкурентов (парсинг);
- консультация по посадочной странице (как поправить при необходимости ваш лендинг или сообщество, сделать их продающими);
- создание рекламных объявлений и запуск рекламной компании;
- анализ эффективности;
- оптимизация рекламной компании.
Настройка занимает 7-9 дней, первый месяц ведения – бесплатно
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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