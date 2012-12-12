Tanya126

Татьяна Tanya126

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Всегда готова к сотрудничеству!

Условия сотрудничества:

От вас:

-  задание;

- ответы на возникшие вопросы по техническому заданию.

От меня:

- весь мой опыт при выполнении вашего задания;

- неукоснительное следование всем пунктам технического задания;

- соблюдение оговоренных сроков;

- постоянная обратная связь;

- проверка уникальности через  удобную вам программу, уточнённую заранее!.

Варианты оплаты: WebMoney , Приват банк.

О себе:

Ответственность и порядочность гарантирую!

Отзывы заказчиков

FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Форматирование даты в текстовом документе
Татьяна отлично выполнила работу, ещё раз большое спасибо за внимательность и аккуратность!
Максим прекрасный заказчик. К работе относится очень ответственно. Четко ставит задачу, постоянно на связи для решения рабочих вопросов.
Ответный отзыв
FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Составить файл импорта
Татьяна отлично справилась с задачей, которую не смог сделать предыдущий фрилансер. Была проделана кропотливая работа по составлению файла импорта для базы данных, причём всё было сделано без ошибок и опечаток, что в данном случае было критически важно. Рекомендую Татьяну как ответственного и порядочного специалиста.
Все задачи были четко поставлены. Оплата пришла сразу, после выполнения задания. Работать с Максимом легко. Рекомендую !
Ответный отзыв
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
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