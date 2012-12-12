Татьяна отлично справилась с задачей, которую не смог сделать предыдущий фрилансер. Была проделана кропотливая работа по составлению файла импорта для базы данных, причём всё было сделано без ошибок и опечаток, что в данном случае было критически важно. Рекомендую Татьяну как ответственного и порядочного специалиста.