Всегда готова к сотрудничеству!
Условия сотрудничества:
От вас:
- задание;
- ответы на возникшие вопросы по техническому заданию.
От меня:
- весь мой опыт при выполнении вашего задания;
- неукоснительное следование всем пунктам технического задания;
- соблюдение оговоренных сроков;
- постоянная обратная связь;
- проверка уникальности через удобную вам программу, уточнённую заранее!.
Варианты оплаты: WebMoney , Приват банк.
О себе:
Ответственность и порядочность гарантирую!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Татьяна отлично выполнила работу, ещё раз большое спасибо за внимательность и аккуратность!
Ответный отзыв
Максим прекрасный заказчик. К работе относится очень ответственно. Четко ставит задачу, постоянно на связи для решения рабочих вопросов.
$5
10 баллов
10 лет назад
Татьяна отлично справилась с задачей, которую не смог сделать предыдущий фрилансер. Была проделана кропотливая работа по составлению файла импорта для базы данных, причём всё было сделано без ошибок и опечаток, что в данном случае было критически важно. Рекомендую Татьяну как ответственного и порядочного специалиста.
Ответный отзыв
Все задачи были четко поставлены. Оплата пришла сразу, после выполнения задания. Работать с Максимом легко. Рекомендую !
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#1243