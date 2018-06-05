Tanya_bt

Татьяна Tanya_bt

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
•WEB-DESIGN•

•УСЛУГИ:

-Лендинг

-Дизайн сайтов/блогов

-Разработка логотипа

-Дизайн визиток,листовок

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Alesia_A
Алеся 
34 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Ответственная и внимательная. Сделала заказ вовремя. Работой довольны! Спасибо!
Работой осталась довольна, оплата с бонусом. Спасибо, рада сотрудничеству.)
Ответный отзыв
fokys1337
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн логотипа
Рекомендую Сделала на высоте
Все прошло хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв
derzemat
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Нужен дизайн сайта
Татьяна отличный исполнитель, все выполнено профессионально и в срок. Работой остался доволен, рекомендую!
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Работала с большим удовольствием. Спасибо!
Ответный отзыв