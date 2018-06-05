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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Ответственная и внимательная. Сделала заказ вовремя. Работой довольны! Спасибо!
Ответный отзыв
Работой осталась довольна, оплата с бонусом. Спасибо, рада сотрудничеству.)
$10
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Сделала на высоте
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Спасибо!
$25
10 баллов
7 лет назад
Татьяна отличный исполнитель, все выполнено профессионально и в срок. Работой остался доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Работала с большим удовольствием. Спасибо!