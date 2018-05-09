Taor

Вероника Taor

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер/SEO

Добрый день, вечер или утро. Я - копирайтер со стажем около 3-х лет.

﻿

Работаю с задачами по направлениям:

  • компьютерная тематика;
  • игровая тематика;
  • медицина;
  • строительные материалы, специализированное оборудование;
  • косметика;
  • банковская сфера;
  • юридические проекты.
По образованию - юрист гражданско-правовой специализации.

Помимо копирайтинга профессионально работаю над созданием студенческих работ - курсовые, дипломные работы, научные статьи. Работа ведется в соответствии с требованиями учебного заведения. Темы - юридические.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
e_nemin
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Нужна редактура
Хорошо сделано, доволен работой
Все в срок, довольна сотрудничеством
Ответный отзыв