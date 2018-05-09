Копирайтер/SEO
Добрый день, вечер или утро. Я - копирайтер со стажем около 3-х лет.
Работаю с задачами по направлениям:
- компьютерная тематика;
- игровая тематика;
- медицина;
- строительные материалы, специализированное оборудование;
- косметика;
- банковская сфера;
- юридические проекты.
Помимо копирайтинга профессионально работаю над созданием студенческих работ - курсовые, дипломные работы, научные статьи. Работа ведется в соответствии с требованиями учебного заведения. Темы - юридические.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Драцена (наработано до Веблансера)166 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
6 лет назад
Хорошо сделано, доволен работой
Ответный отзыв
Все в срок, довольна сотрудничеством