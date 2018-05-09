Копирайтер/SEO

Добрый день, вечер или утро. Я - копирайтер со стажем около 3-х лет.

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Работаю с задачами по направлениям:

компьютерная тематика;

игровая тематика;

медицина;

строительные материалы, специализированное оборудование;

косметика;

банковская сфера;

юридические проекты.

По образованию - юрист гражданско-правовой специализации.

Помимо копирайтинга профессионально работаю над созданием студенческих работ - курсовые, дипломные работы, научные статьи. Работа ведется в соответствии с требованиями учебного заведения. Темы - юридические.