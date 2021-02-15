Taranenko_A

Копирайт, рерайт, планер

Приветствую.

По образованию - экономист (работаю специалистом по снабжению комбикормового завода).

Есть опыт копирайта и рерайта т.к. в университетские годы писал статьи для новостных сайтов и работал журналистом/ведущим/монтажером на местном телеканале.

Также в университетские годы писал на заказ дипломы на экономические и филологические тематики, которые проходили проверку на плагиат и сдавались на высокую оценку.

На высоком уровне знаю, естественно, русский и украинский языки.

Английский знаю на уровне B1 - по работе приходится общаться и вести корреспонденцию с зарубежными контрагентами.

Хочу браться за задания на фрилансе, т.к. есть свободное время, которым я хорошо распоряжаюсь, ну и с целью получения дополнительного заработка, естественно)

Если возьмусь за задание - оно будет сдано в соответствии с ТЗ и в установленный срок.