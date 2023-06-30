UX/UI Веб-дизайнер

Создаю уникальный дизайн.

Опыт в разработке CRM, Мобильных приложений, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, лендингов.

Привет! Меня зовут Тарас. Я обожаю слушать музыку и читать книги. Нахожу вдохновение там, где другие его не видят.

Всегда обращаю внимание на детали и чистоту проекта. Постоянно повышаю свои навыки курсами, книгами.

Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Illustartor

Готов к сотрудничеству!

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