UX/UI Веб-дизайнер
Создаю уникальный дизайн.
Опыт в разработке CRM, Мобильных приложений, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, лендингов.
Привет! Меня зовут Тарас. Я обожаю слушать музыку и читать книги. Нахожу вдохновение там, где другие его не видят.
Всегда обращаю внимание на детали и чистоту проекта. Постоянно повышаю свои навыки курсами, книгами.
Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Illustartor
Готов к сотрудничеству!
Напишите мне и мы обсудим Ваш проект.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложение для Теннисистов4 просмотра
- BotPay - CRM система1 просмотр
- SoftPay - платежный сервис3 просмотра
- SoftPay - Landing Page1 просмотр
- Разработка страницы для айтикомпании1 просмотр
- WodaQota - Лендинг для обучающей платформы2 просмотра
- Мобильная версия сайта сканвордов1 просмотр
- Лендинг СТО66 просмотров