Фрілансер, який не розповідає, а виконує

Мене звати Тарас, радий Вас бачити на моєму профілі.

Виконання робіт проходить в максимально швидкому та ефективному темпі з урахуванням усіх вимог замовника, тобто Вас!

Старання довести роботу до ідеалу, постійно горить в моїх очах та не тухне, допоки замовник не буде задоволений моєю роботою.

Володію українською, російською, англійською, та польською мовами.

В наявності великий досвід роботи з текстом: переклад, редакція, набір тексту на будь яку тему.

Буду радий співпраці з вами! Ваш фрілансер.