Фрілансер, який не розповідає, а виконує
Мене звати Тарас, радий Вас бачити на моєму профілі.
Виконання робіт проходить в максимально швидкому та ефективному темпі з урахуванням усіх вимог замовника, тобто Вас!
Старання довести роботу до ідеалу, постійно горить в моїх очах та не тухне, допоки замовник не буде задоволений моєю роботою.
Володію українською, російською, англійською, та польською мовами.
В наявності великий досвід роботи з текстом: переклад, редакція, набір тексту на будь яку тему.
Буду радий співпраці з вами! Ваш фрілансер.