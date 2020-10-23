TarasovaAnna29

Слова мои, а мысли Ваши! ✍️💻📃

Добрый день, меня зовут Анна Тарасова! С удовольствием примусь за работу.Опыт работы копирайтером - 1 год.Решала задачи:-выход на целевую аудиторию продукта;-работa по добавлению позиций внутри сайта;-создание комментариев на сайт;-написание текстов на различную тематику (работы в портфолио);- продающие тексты;-создание текстов на главную страницу;-разработка сценариев мероприятий, текстов выступлений и e-mail рассылки. Тематика статей - строительство, красота, технический текст, описание бытовой и строительной техники.Работа в программах - пакет Microsoft office,поиск информации в сети Интернет, рассылка по почтовым клиентам, администрирование внутри сайта. На данный момент осваиваю навыки создания и разработки сайтов.Преимущество работы со мной:- быстро выполняю работу;-возможность выполнения работы в выходные;- выход на связь с вами в удобном формате!С Уважением, Анна!