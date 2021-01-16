Моя цель - заработать столько, сколько смогу унести, поэтому я сделаю все, чтобы ты остался доволен!!!
Привет!
Меня зовут Антон, мне чуть больше 20-ти лет! Живу, не скажу где:)
По жизни я неудачник и социофоб. Единственное что у меня хорошо получается, это - писать код! Обучался программированию сам, поэтому фоток тысячи и одного диплома, не будет, однако есть примеры моих работ в портфолио! Заходи и смотри (я разумеется не настаиваю).
И не смотри, что у меня профиль страшный, в душе я добрый, поверь!
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Лови ссылку: https://vk.com/id525276910
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: первому заказчику выполню работу настолько БЕСПЛАТНО, насколько возможно, лишь оценить по достоинству прошу, не более!
Работая со мной ты ПОЛУЧЕШЬ:
- Результат работы. Настолько быстро и качественно, насколько это возможно!
- Скидку. Вероятней всего, мне не придется завышать цену из-за низкой самооценки.
- Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и быстро исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и проверены позже!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- VK: https://vk.com/id525276910
- Tel MTS: +7(918)-791-83-57
- всегда готов приступить к работе
- максимально честен
- довожу дело до конца
- всегда на связи
- не нарушаю договор
- Верстка валидная, адаптивная, кроссбраузерная
- Верстаю из PSD, Figma, SCETCH, Zeplin, Adobe XD
- Анимация сайтов CSS3\JS
Связь:
- E-mail: [email protected]
- VK: https://vk.com/id525276910
- Tel MTS: +7(918)-791-83-57
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Портфолио
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