Быстро, креативно и адаптивно - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность FlexBox, HTML5, CSS3, JavaSCrip и JQuery.

Моя цель - заработать столько, сколько смогу унести, поэтому я сделаю все, чтобы ты остался доволен!!!

Привет!

Меня зовут Антон, мне чуть больше 20-ти лет! Живу, не скажу где:)

По жизни я неудачник и социофоб. Единственное что у меня хорошо получается, это - писать код! Обучался программированию сам, поэтому фоток тысячи и одного диплома, не будет, однако есть примеры моих работ в портфолио! Заходи и смотри (я разумеется не настаиваю).

И не смотри, что у меня профиль страшный, в душе я добрый, поверь!

К слову! С удовольствием пообщаюсьв VK:

Лови ссылку: https://vk.com/id525276910

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: первому заказчику выполню работу настолько БЕСПЛАТНО, насколько возможно, лишь оценить по достоинству прошу, не более!

Работая со мной ты ПОЛУЧЕШЬ:

Результат работы. Настолько быстро и качественно, насколько это возможно!

Настолько быстро и качественно, насколько это возможно! Скидку. Вероятней всего, мне не придется завышать цену из-за низкой самооценки.

Вероятней всего, мне не придется завышать цену из-за низкой самооценки. Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и быстро исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и проверены позже!

Связь:

всегда готов приступить к работе

максимально честен

довожу дело до конца

всегда на связи

не нарушаю договор

Верстка валидная, адаптивная, кроссбраузерная

Верстаю из PSD, Figma, SCETCH, Zeplin, Adobe XD

Анимация сайтов CSS3\JS

HTML (HTML5), CSS (CSS3), JQuery, SASS, БЭМ

Связь:

программист самоучка.

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Tarnished/portfolio/