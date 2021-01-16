Tarnished

Антон Tarnished

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Быстро, креативно и адаптивно - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность FlexBox, HTML5, CSS3, JavaSCrip и JQuery.

Моя цель - заработать столько, сколько смогу унести, поэтому я сделаю все, чтобы ты остался доволен!!!

 

Привет!

Меня зовут Антон, мне чуть больше 20-ти лет! Живу, не скажу где:)

По жизни я неудачник и социофоб. Единственное что у меня хорошо получается, это - писать код! Обучался программированию сам, поэтому фоток тысячи и одного диплома, не будет, однако есть примеры моих работ в портфолио! Заходи и смотри (я разумеется не настаиваю).

 

И не смотри, что у меня профиль страшный, в душе я добрый, поверь!

 

К слову! С удовольствием пообщаюсьв VK: 

Лови ссылку: https://vk.com/id525276910

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: первому заказчику выполню работу настолько БЕСПЛАТНО, насколько возможно, лишь оценить по достоинству прошу, не более!

 

Работая со мной ты ПОЛУЧЕШЬ: 

  • Результат работы. Настолько быстро и качественно, насколько это возможно!
  • Скидку. Вероятней всего, мне не придется завышать цену из-за низкой самооценки.
  • Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и быстро исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и проверены позже!
Со мной легко работать и мне жизненно необходимо, что бы ты остался доволен!

 

Связь:

Ответственность:

  • всегда готов приступить к работе
  • максимально честен
  • довожу дело до конца
  • всегда на связи
  • не нарушаю договор
Род занятий:

  • Верстка валидная, адаптивная, кроссбраузерная
  • Верстаю из PSD, Figma, SCETCH, Zeplin, Adobe XD
  • Анимация сайтов CSS3\JS
Технологии: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JQuery, SASS, БЭМ

 

Связь:

Образование: программист самоучка.

 

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Tarnished/portfolio/

Портфолио

  • AXIT
    AXIT
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