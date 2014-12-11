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Татьяна Плетенова
Tatiana1987
Tatiana1987
37 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
Постоянный доступ в интернет.
30 р. за 1000 знаков
Профессионального опыта в редактировании текстов у меня нет, но имеется блог, ссылку на который я и предлагаю (в качестве портфолио).
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=332&t=240340
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $20
от 3 дней
#701
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