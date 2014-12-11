Постоянный доступ в интернет.

30 р. за 1000 знаков

Профессионального опыта в редактировании текстов у меня нет, но имеется блог, ссылку на который я и предлагаю (в качестве портфолио).

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=332&t=240340