Tatiana1987

Татьяна Плетенова Tatiana1987

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
  • Постоянный доступ в интернет.
  • 30 р. за 1000 знаков
Профессионального опыта в редактировании текстов у меня нет, но имеется блог, ссылку на который я и предлагаю (в качестве портфолио). 

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=332&t=240340

Редактирование и Корректура
нет отзывов
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от $20от 3 дней
#701