TatianaPort

Начинающий копирайтер с большим потенциалом и желанием работать!

Добрый день!

В связи с переездом пришлось сменить сферу деятельности и рассмотреть возможность заработка на фрилансе. С детства воплощение фантазий и передача эмоций и впечатлений посредством написания эссе, очерков и стихов были одним из любимых занятий.

Отсутствие загруженности и поиски вдохновения привели меня на данный сайт, где и я смогу выплеснуть свой потенциал и Заказчик останется доволен.

Так что надеюсь на плодотворное сотрудничество, ведь так прекрасно, когда работа доставляет удовольствие!