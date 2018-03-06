Tatiana_Andreeva

Специалист по интернет-рекламе в РСЯ

Меня зовут Татьяна Андреева !

Я являюсь специалистом по настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса.

Прошла тренинг «Специалист по интернет-рекламе 3.0.» и получила внушительный объём знаний, необходимый для настройки и запуска качественной рекламной кампании, её дальнейшему ведению и оптимизации.

На данный момент предлагаю Вам настроить интернет-рекламу на ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ условиях-совершенно бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.