Tatiana_Andreeva

Татьяна Tatiana_Andreeva

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист по интернет-рекламе в РСЯ

Меня зовут Татьяна Андреева !

Я являюсь специалистом по настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса.

  Прошла тренинг «Специалист по интернет-рекламе 3.0.» и получила внушительный объём знаний, необходимый для настройки и запуска качественной рекламной кампании, её дальнейшему ведению и оптимизации.

   На данный момент предлагаю Вам настроить интернет-рекламу на ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ условиях-совершенно бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.