Дизайн одежды, принты, раппорты, лого. (большой опыт)

Имею большойопыт работы художником и дизайнером в

крупных компаниях по производству одежды .

-разрабатываю дизайн моделей одежды

-принтыразной сложности для любых целей

-лого, фир. Стиль

Разработка дизайна одежды от идеи дофинального продукта:

-подбор прототипов

-отрисовка технического рисунка

-подбор ткани и фурнитуры

-разработка

принтов, раппортов

-взаимодействие с конструктором и технологом

-участие в примерке образцов

-составление комментариев по модели после примерки

Разработка принтов и раппортов:

-разработка от идеи до финального макета

-перевод растровых изображений в вектор

-визуализация принта на макете изделия

*Могу реализовывать задумку в разных стилях.

К делу подхожу серьезно и с понимаем, заказ выполняю аккуратно и внимательно.

Использую векторную и растровую графику, возможна ручная графика(акварель, акрил, гуашь, карандаш).

Буду рада сотрудничеству, по вопросам и предложениям можно обращаться по адресу:[email protected]