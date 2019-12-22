Имею большойопыт работы художником и дизайнером в
крупных компаниях по производству одежды .
-разрабатываю дизайн моделей одежды
-принтыразной сложности для любых целей
-лого, фир. Стиль
Разработка дизайна одежды от идеи дофинального продукта:
-подбор прототипов
-отрисовка технического рисунка
-подбор ткани и фурнитуры
-разработка
принтов, раппортов
-взаимодействие с конструктором и технологом
-участие в примерке образцов
-составление комментариев по модели после примерки
Разработка принтов и раппортов:
-разработка от идеи до финального макета
-перевод растровых изображений в вектор
-визуализация принта на макете изделия
*Могу реализовывать задумку в разных стилях.
К делу подхожу серьезно и с понимаем, заказ выполняю аккуратно и внимательно.
Использую векторную и растровую графику, возможна ручная графика(акварель, акрил, гуашь, карандаш).
Буду рада сотрудничеству, по вопросам и предложениям можно обращаться по адресу:[email protected]