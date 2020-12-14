Графический дизайнер

Доброго времени суток, уважаемые Заказчики! Я работаю в программах: Photoshop, Illustrator, SketchBook.

Оформляю:

канал на YouTube;

логотип;

фирменный стиль;

прайс-лист;

рекламный плакат;

обрабатываю фото и видео;

рисую 2D персонажей для игр.

В целях экономии нашего с Вами времени предпочитаю работать по ТЗ. Внимательно вникаю в тему, качественно и в срок выполняю задачу, чтобы Вы и Ваш потребитель нашли друг друга.

Мой ватсап и телеграмм: +77769686832