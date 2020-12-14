Графический дизайнер
Доброго времени суток, уважаемые Заказчики! Я работаю в программах: Photoshop, Illustrator, SketchBook.
Оформляю:
канал на YouTube;
логотип;
фирменный стиль;
прайс-лист;
рекламный плакат;
обрабатываю фото и видео;
рисую 2D персонажей для игр.
В целях экономии нашего с Вами времени предпочитаю работать по ТЗ. Внимательно вникаю в тему, качественно и в срок выполняю задачу, чтобы Вы и Ваш потребитель нашли друг друга.
Мой ватсап и телеграмм: +77769686832
Портфолио
- Текстиль78 просмотров
- Дизайн поздравительных открыток80 просмотров
- Эскизы для текстиля79 просмотров
- Меняю фон, убираю красные глаза ,пятна на лице т.п104 просмотра
- Мандалы, оформление обложки на канал в YouTube53 просмотра
- Слаймы с фото40 просмотров
- Фото для соцсетей53 просмотра
- Разработка логотипа40 просмотров
- Прорисовка 2D персонажей32 просмотра