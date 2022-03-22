Веб-дизайнер Татьяна

Привет, меня зовут Татьяна

Я веб-дизайнер из Ярославля. Мне 18 лет, фрилансю и иду к своим целям)) Всегда на связи с клиентом. Ночью, конечно, не проснусь, но моё утро начинается с прочтения всех сообщений.

Специализируюсь на разработке лендингов. Люблю интересные проекты, в которых сам заинтересован заказчик. Если у вас именно такой проект, то смело обращайтесь.

Работаю исключительно в дружном сотрудничестве!

Работаю по предоплате в 50$

Все правки бесплатные, а также существует система скидок для постоянных клиентов.

Спасибо за внимание, буду рада совместной работе над интересными проектами :)

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