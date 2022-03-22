Веб-дизайнер Татьяна
Привет, меня зовут Татьяна
Я веб-дизайнер из Ярославля. Мне 18 лет, фрилансю и иду к своим целям)) Всегда на связи с клиентом. Ночью, конечно, не проснусь, но моё утро начинается с прочтения всех сообщений.
Специализируюсь на разработке лендингов. Люблю интересные проекты, в которых сам заинтересован заказчик. Если у вас именно такой проект, то смело обращайтесь.
Работаю исключительно в дружном сотрудничестве!
Работаю по предоплате в 50$
Все правки бесплатные, а также существует система скидок для постоянных клиентов.
Спасибо за внимание, буду рада совместной работе над интересными проектами :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Landing page для туроператора45 просмотров
- Landing page для провайдера интернет45 просмотров
- Landing page для аренды офисов47 просмотров
- Landing page для IT-компании61 просмотр
- Ленд для косметологической клиники251 просмотр