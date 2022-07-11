Tatyana3870

Ваш лучший профи!

Здравствуйте!

Меня зовут Татьяна.

В связи с сложившейся ситуацией в Украине, я решила перейти на фриланс.

Ранее работала удаленно, но в сфере продажТак же,я в совершенстве владею иностранными языками:английский,немецкий,французкий,испанский,русский,украинский.

Так же сейчас в работе над совершенствованием еще двух иностранных языков:польский,латышский.

Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.

Провожу анализ текстов на уникальность.

С легкостью пишу статьи-понятные и интересные,четко по теме.

Являюсь активным пользователем социальных сетей, в планах развивать блогерскую тематику.

Всегда работаю на результат,выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки,за приятную плату.

Буду рада сотрудничеству!