Tatyana3870

Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна.
В связи с сложившейся ситуацией в Украине, я решила перейти на фриланс.
Ранее работала удаленно, но в сфере продажТак же,я в совершенстве владею иностранными языками:английский,немецкий,французкий,испанский,русский,украинский.
Так же сейчас в работе над совершенствованием еще двух иностранных языков:польский,латышский.
Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.
Провожу анализ текстов на уникальность.
С легкостью пишу статьи-понятные и интересные,четко по теме.
Являюсь активным пользователем социальных сетей, в планах развивать блогерскую тематику.
Всегда работаю на результат,выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки,за приятную плату.
Буду рада сотрудничеству!