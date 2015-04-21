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Татьяна Заскока
Tatyana74
Tatyana74
50 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
Главное хорошо!
Архитектура, дизайн интерьеров, визуализация, проектирование, ведение груп
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Жилой дом
325 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$0.5/час
от $100
от 7 дней
#16
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$0.05/час
от $100
от 3 дней
#51
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$0.5/час
от $200
от 5 дней
#68
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