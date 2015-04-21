Tatyana74

Татьяна Заскока Tatyana74

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Главное хорошо!

Архитектура, дизайн интерьеров, визуализация, проектирование, ведение груп

Портфолио

Архитектура зданий
нет отзывов
$0.5/час
от $100от 7 дней
#16
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$0.05/час
от $100от 3 дней
#51
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$0.5/час
от $200от 5 дней
#68