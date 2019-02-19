TatyanaDzyaduk

Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Меня зовут Татьяна Дзядук (https://vk.com/dzyaduk).Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, умею настраивать контекстную рекламу Яндекс (подбор ключей вручную,

составление продающих объявлений, ретаргетинг, гипергеолокация и др). Хочу предложить вам свои услуги: проведу аудитсайта и имеющейся РК (если есть) бесплатно. Настрою тестовую рекламную кампании за 1000р. Сроки – 3 дня.