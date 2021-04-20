Пишу рекламные тексты и статьи на любые темы

Большой опыт работы в печатных СМИ. Пишу статьи как для крупных изданий (в том числе и таких известных как Harper's Bazaar, InStyle и т.д.), так и для частных рекламодателей на разные темы (например, о медицине, дизайне интерьера, красоте, путешествиях, спорте, кулинарии, доме, быте, ремонте и многом другом). Также сотрудничаю с популярными визажистами и медийными личностями. Если нужно что-то креативное, но в то же время понятное и читаемое, то вам ко мне!