Выполню переводы (английский,русский,украинский)/Копирайтинг/Рерайтинг
Добрый день.
Выполню переводы на/с таких языков: английский/русский/украинский. Начинающий переводчик. Изучила английский язык на курсах American English Center. Русский и украинский родные языки.
Есть опыт копирайтинга и рерайтинга на такие тематики: туризм, описание товаров, домашний уют.
А также занималась написанием журналистских статей о пляжном футболе.
Для образца есть портфолио работ.
У меня техническое образование (инженер-металлург). Последние 5 лет работаю в сфере экономики.
Заказы выполню с точностью и аккуратностью в отведенное на это время.
С уважением,
Татьяна
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Очень довольна сотрудничеством с Татьяной! Все качественно и в срок! Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Работать было одно удовольствие. Тем более это мой первый заказчик. Оплата в срок и полностью. Рекомендую к сотрудничеству.
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $20от 5 дней
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