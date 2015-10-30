Выполню переводы (английский,русский,украинский)/Копирайтинг/Рерайтинг

Добрый день.

Выполню переводы на/с таких языков: английский/русский/украинский. Начинающий переводчик. Изучила английский язык на курсах American English Center. Русский и украинский родные языки.

Есть опыт копирайтинга и рерайтинга на такие тематики: туризм, описание товаров, домашний уют.

А также занималась написанием журналистских статей о пляжном футболе.

Для образца есть портфолио работ.

У меня техническое образование (инженер-металлург). Последние 5 лет работаю в сфере экономики.

Заказы выполню с точностью и аккуратностью в отведенное на это время.

С уважением,

Татьяна