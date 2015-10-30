TatyanaZabashta

Татьяна TatyanaZabashta

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Выполню переводы (английский,русский,украинский)/Копирайтинг/Рерайтинг

Добрый день. 

Выполню переводы на/с таких языков: английский/русский/украинский. Начинающий переводчик. Изучила английский язык на курсах American English Center. Русский и украинский родные языки.

Есть опыт копирайтинга и рерайтинга на такие тематики: туризм, описание товаров, домашний уют.

А также занималась написанием журналистских статей о пляжном футболе.

Для образца есть портфолио работ.

У меня техническое образование (инженер-металлург). Последние 5 лет работаю в сфере экономики. 

Заказы выполню с точностью и аккуратностью в отведенное на это время.

С уважением,

Татьяна

Отзывы заказчиков

guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
10 статей на тему здоровья и материнства
Написание статей
Очень довольна сотрудничеством с Татьяной! Все качественно и в срок! Буду еще обращаться!
Работать было одно удовольствие. Тем более это мой первый заказчик. Оплата в срок и полностью. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $20от 5 дней
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