Tatyana_Mal

Фуд фотограф, фуд стилист, кулинар, автор рецептов, статей, копирайт

Фуд фотограф, фуд стилист, кулинар, автор рецептов, статей, копирайт

В данных сферах опыт работы более 4 лет.

*Съемка меню, фуд контент.

*Рекламная и предметная съемка продуктов питания, ингредиентов, готовых блюд.

*Рецепты с пошаговыми фото на заказ для наполнения кулинарных сайтов, блогов, журналов, книг, сми или для рекламы конкретного продукта.

*Рекламная съемка бренда кухонной техники, как с сопровождающим рецептом так и без.

*Съемка в raw, ретушь и постобработка, уверенный пользователь Photoshop и Lightroom.