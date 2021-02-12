Tatyana_Mal

Татьяна Tatyana_MalTatyana_Mal
46 летРоссия/Павловский Посад
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фуд фотограф, фуд стилист, кулинар, автор рецептов, статей, копирайт
Фуд фотограф, фуд стилист, кулинар, автор рецептов, статей, копирайт
В данных сферах опыт работы более 4 лет.
*Съемка меню, фуд контент.
*Рекламная и предметная съемка продуктов питания, ингредиентов, готовых блюд.
*Рецепты с пошаговыми фото на заказ для наполнения кулинарных сайтов, блогов, журналов, книг, сми или для рекламы конкретного продукта.
*Рекламная съемка бренда кухонной техники, как с сопровождающим рецептом так и без.
*Съемка в raw, ретушь и постобработка, уверенный пользователь Photoshop и Lightroom.
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