Делаю современный дизайн, решаю задачи бизнеса!
Всем доброго дня!
*Имею опыт в разработке дизайнов лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов
*Всегда на связи на протяжении всего проекта в рабочее время.
*Выполнение проекта в срок
* Вёрсткой не занимаюсь,но качественно подготовлю макет к вёрстке передам верстальщику ui kit
* Умею делать адаптивы под любой экран
* На следующий заказ скидка 5%
С моими работами вы можете ознакомиться в разделе "Портфолио"
Мои контакты:
Электронная почта: [email protected]
Телеграмм: @Tatyanka_Putilova
Инстаграмм: @panda_zasypanda
Давайте обсудим ваш проект!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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