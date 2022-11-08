Делаю современный дизайн, решаю задачи бизнеса!

Всем доброго дня!

*Имею опыт в разработке дизайнов лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов

*Всегда на связи на протяжении всего проекта в рабочее время.

*Выполнение проекта в срок

* Вёрсткой не занимаюсь,но качественно подготовлю макет к вёрстке передам верстальщику ui kit

* Умею делать адаптивы под любой экран

* На следующий заказ скидка 5%

С моими работами вы можете ознакомиться в разделе "Портфолио"

Мои контакты:

Электронная почта: [email protected]

Телеграмм: @Tatyanka_Putilova

Инстаграмм: @panda_zasypanda

Давайте обсудим ваш проект!