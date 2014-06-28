Татьяна Лий Tatyano4cka911Tatyano4cka911
- 7 лет работы в Ресторанном бизнесе (от официанта до МЕНЕДЖЕРА ТРЕНЕРА-НАСТАВНИКА).
- Участие в открытии ресторана: набор официантов, барменов и тех.персонала.
- Проведение обучения, тренингов: 5 шагов сервиса, методы и инструменты продаж, повышение среднего чека и наполняемости, тренинг основы санитарии, внутрикорпоративная культура и этика; итоговая аттестация.
- образование высшее:окончила Омский государственный технический университет по специальности "Связи с общественностью"
- Сильные качества: энергичность, желание каждый раз узнавать новое, нацеленность на результат. Для меня работа – азарт в достижении успеха, в результате – достойный заработок и радость от работы.
- Дополнительно о себе: отношусь к работе и людям так, как бы хотела, чтобы относились ко мне!
- Хобби: фитнес, тренажерный зал.