Ведите себя как утка: будьте спокойны и непоколебимы на поверхности воды, а

- 7 лет работы в Ресторанном бизнесе (от официанта до МЕНЕДЖЕРА ТРЕНЕРА-НАСТАВНИКА).

- Участие в открытии ресторана: набор официантов, барменов и тех.персонала.

- Проведение обучения, тренингов: 5 шагов сервиса, методы и инструменты продаж, повышение среднего чека и наполняемости, тренинг основы санитарии, внутрикорпоративная культура и этика; итоговая аттестация.

- образование высшее:окончила Омский государственный технический университет по специальности "Связи с общественностью"

- Сильные качества: энергичность, желание каждый раз узнавать новое, нацеленность на результат. Для меня работа – азарт в достижении успеха, в результате – достойный заработок и радость от работы.

- Дополнительно о себе: отношусь к работе и людям так, как бы хотела, чтобы относились ко мне!

- Хобби: фитнес, тренажерный зал.