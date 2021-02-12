Графический дизайнер
Здравствуйте!
Я Даша и я буду рада Вам помочь в создании логотипов, визиток, брошюр, фирменного стиля Вашей компании, иллюстраций и прочего
БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!
1.Работаю быстро, выполняю заказ в кратчайшие сроки
2.Работаю качественно, довожу проект до логического завершения
3.Работаю не бесплатно, но всегда готова рассмотреть любой бюджет
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ:
1. Готова выполнить любое тестовое задание
2. Любое количество правок до завершения проекта
3. Предоставление всех материалов по заказу
4. Работаю до полного утверждения
5. Для удобства общения готова общаться вживую или письменно любом месенжере
+79967981169 – все завязано на этом номере
[email protected] – моя почта
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Выполнение на отлично, супер коммуникация!
Ответный отзыв
Четкие требования к работе. Быстрая обратная связь. Всем рекомендую заказчика!:)