Меня зовут Роман мне 20 лет и я профессиональный WEB - разработчик. Я с лёгкостью сделаю вам сайт или внесу правки в ваш сайт.
Меня зовут Роман мне 20 лет и я профессиональный WEB - разработчик. Я с лёгкостью сделаю вам сайт или внесу правки в ваш сайт. А самое главное, что я выполняю работу очень качественно и в максимально короткий срок. Вам не прийдётся ждать много времени и волноваться за качество выполнения работы.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
JavaScript
Талантливый программист. Видно, что готов найти и обучиться новым знаниям для того чтобы выполнить работу. Проект был довольно сложным в плане исполнения, но Роман отлично выполнил свою часть работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик работу даёт с чётким тз никогда не игнорирует и содействует в выполнении задачи