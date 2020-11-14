Tazer1617

Роман Tazer1617

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Меня зовут Роман мне 20 лет и я профессиональный WEB - разработчик. Я с лёгкостью сделаю вам сайт или внесу правки в ваш сайт.

Меня зовут Роман мне 20 лет и я профессиональный WEB - разработчик. Я с лёгкостью сделаю вам сайт или внесу правки в ваш сайт. А самое главное, что я выполняю работу очень качественно и в максимально короткий срок. Вам не прийдётся ждать много времени и волноваться за качество выполнения работы.

Отзывы заказчиков

Fort1234
Алексей 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нужно отладить макрос [скрипт] в гугл таблицах на языке javascript
JavaScript
Талантливый программист. Видно, что готов найти и обучиться новым знаниям для того чтобы выполнить работу. Проект был довольно сложным в плане исполнения, но Роман отлично выполнил свою часть работы. Рекомендую!
Хороший заказчик работу даёт с чётким тз никогда не игнорирует и содействует в выполнении задачи
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