Здравствуйте! Я имею небольшой опыт работы фрилансером, но всегда готова оперативно научиться новым навыкам и процессам. Я - ответственный и пунктуальный человек. Грамотна, владею английским языком на уровне B2, уверенный пользователь ПК, графических программ, знаю на базовом уровне HTML. Хорошо ищу информацию в сети, имею достаточно хороший вкус. Буду рада выполнить разного рода задачи: наполнение каталогов сайтов, оформление текстов статей, создание landing page, написание текстов, транскрибация.