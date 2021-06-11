Здравствуйте! Я имею небольшой опыт работы фрилансером, но всегда готова оперативно научиться новым навыкам и процессам. Я - ответственный и пунктуальный человек. Грамотна, владею английским языком на уровне B2, уверенный пользователь ПК, графических программ, знаю на базовом уровне HTML. Хорошо ищу информацию в сети, имею достаточно хороший вкус. Буду рада выполнить разного рода задачи: наполнение каталогов сайтов, оформление текстов статей, создание landing page, написание текстов, транскрибация.
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Портфолио
- Простая 3D графика50 просмотров
- Простая 3D графика49 просмотров
- Наполнение интернет-магазина68 просмотров
- Дизайн45 просмотров
- Дизайн36 просмотров
- Landing Page37 просмотров
- Работа с дизайном33 просмотра
- Ведение каталога недвижимости45 просмотров
- Дизайн46 просмотров
- Оформление статей52 просмотра
- Оформление статей49 просмотров
- Наполнение интернет-магазина45 просмотров