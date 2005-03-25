Дизайнер

Меня зовут Артём и я дизайнер. На данный момент я занимаюсь созданием дизайнов лендинга, оформлением групп вк, созданием креативов и полиграфией. Практикуюсь в 3D для интеграции его в свои работы. Слежу за трендами дизайна 2021 года. Хочу также начать заняться создание видео в основном моушен и какие то клипы для своего развития в сфере монтажа выкладываю при этом на свой будущий канал ютуб и тикток. И что не мало важно ДЛЯ МЕНЯ я не деградирую в плане отсиживания в пабликах вк с мемами.

В общем для 15 летнего школьника у меня большие амбиции ))