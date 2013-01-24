Работаю более 6 лет юристом в крупной белорусской компании.
Большой опыт юридической, судебной практики. Обширный опыт в хозяйственном,гражданском, трудовом,семейном, международном арбитражном праве.
Опыт участия в арбитражных судах РФ, хозяйственных судах Украины, Высшего Хозяйственного суда Беларуси.
Написание отзывов, претензий, ходатайств и т.д.
Английский - intermediate.
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#190