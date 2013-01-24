Temachka

Артем Temachka

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Работаю более 6 лет юристом в крупной белорусской компании.

Большой опыт юридической, судебной практики. Обширный опыт в хозяйственном,гражданском, трудовом,семейном, международном арбитражном праве.

Опыт участия в арбитражных судах РФ, хозяйственных судах Украины, Высшего Хозяйственного суда Беларуси.

Написание отзывов, претензий, ходатайств и т.д.

Английский - intermediate.

Финансовые услуги
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#111
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#143
Юридические услуги
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#190