Работаю более 6 лет юристом в крупной белорусской компании.

Большой опыт юридической, судебной практики. Обширный опыт в хозяйственном,гражданском, трудовом,семейном, международном арбитражном праве.

Опыт участия в арбитражных судах РФ, хозяйственных судах Украины, Высшего Хозяйственного суда Беларуси.

Написание отзывов, претензий, ходатайств и т.д.

Английский - intermediate.