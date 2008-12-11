Опыт работы: с 2005 года.
Виды деятельности:
- Верстка;
- Создание флэш баннеров, флэш-анимации
- Правка шаблонов, макетов.
- Работа контент-менеджера.
Знание: HTML, PHP5, CSS, AS2.0 - языков.
Моё порфолио: http://www.free-lance.ru/users/Temomei
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер 2 "Загородный дом - 2009"358 просмотров
- Баннер "Загородный дом - 2009"191 просмотр
- Небольшая интерактивная карта178 просмотров
- Анимированная кнопка-баннер198 просмотров
- Баннер142 просмотра
- Баннер выставки "Недвижимость Ярославии 2008"166 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!