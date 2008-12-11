Temomei

Артем Кондаков Temomei

 
37 летРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Опыт работы: с 2005 года.

Виды деятельности:

- Верстка;

- Создание флэш баннеров, флэш-анимации

- Правка шаблонов, макетов.

- Работа контент-менеджера.

Знание: HTML, PHP5, CSS, AS2.0 - языков.

Моё порфолио: http://www.free-lance.ru/users/Temomei

PHPHTMLCSS
Отзывы заказчиков
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Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Нужны баннеры+поправка верстки
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