UX UI-дизайнер
Дизайн – Первое впечатление имеет значение
Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя
Привет !
Меня зовут Никита, мне 24 года и я из Одессы !
Делаю классный стильный дизайн сайта или интернет-магазин, landing page с отличной конверсией!
Баннеры, логотипы и многое другое
Появились вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Telegram, Viber - я готов к разговорам.
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 20:00 (по Киевскому времени).
Мои контакты для связи:
Telegram - https://t.me/Ten4ik24
Telegram/Viber - +380 93 005 8491
Почта - [email protected]
Мое портфолио:
Портфолио
- Интернет магазин спортивной обуви14 просмотров
- Сайт для инфопродуктов инстаграм27 просмотров
- Туристическое агентство Travel Bali21 просмотр
- Дизайн приложения для кофейни34 просмотра
- Сайт стоматологии Granddent11 просмотров
- Дизайн банковского приложения25 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
от $50от 4 дней
#286
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от $50от 2 дней
#2074