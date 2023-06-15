UX UI-дизайнер

Дизайн – Первое впечатление имеет значение

Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя

Привет !

Меня зовут Никита, мне 24 года и я из Одессы !

Делаю классный стильный дизайн сайта или интернет-магазин, landing page с отличной конверсией!

Баннеры, логотипы и многое другое

Появились вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Telegram, Viber - я готов к разговорам.

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 20:00 (по Киевскому времени).

Мои контакты для связи:

Telegram - https://t.me/Ten4ik24

Telegram/Viber - +380 93 005 8491

Почта - [email protected]

Мое портфолио: