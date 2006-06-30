В приложении вы найдете макет, как выглядит лицевая сторона нашей папки. на обратной стороне необходимо нарисовать графический шарж представляющий собой очередь людей стоящих в кинотеатр. жду предложений.
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать дизайн упаковки для мультфильма на DVD а также разработать дизайн серии под которой будут издаваться последующие фильмы. Пожалуйста пришлите предложение по цене-времени и портфолио.Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать точно такую же версию сайта, только на украинском языке www.lotte-film.com (выбрать эстонский язык) как вариант, не флэш, а статика. Пожалуйста пришлите Ваши условия.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перевести договор. объем 58 000 знаков. пожалуйста пришлите предложение по опыту перевода договоров, цене, способу оплаты и сроков выполнения работы. спасибоПереводы22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать дизайн шаблона для ежемесячной газеты, кот. будет распространяться в электронном виде. также нужна верстка этой газетки . объем 3-5 листов. Жду предложений по готовности выполнить работу. спасибоВеб-дизайн и Интерфейсы17 заявокЗакрыт17 лет назад
Для продвижения молодежного мультфильма необходим дизайн футболки.Дизайн продукции33 заявкиЗакрыт17 лет назад