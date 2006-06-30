Tetianka

Промоцій Ательє Tetianka

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Графический шарж

    В приложении вы найдете макет, как выглядит лицевая сторона нашей папки. на обратной стороне необходимо нарисовать графический шарж представляющий собой очередь людей стоящих в кинотеатр. жду предложений.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обложка к DVD и создание серии

    Необходимо сделать дизайн упаковки для мультфильма на DVD а также разработать дизайн серии под которой будут издаваться последующие фильмы. Пожалуйста пришлите предложение по цене-времени и портфолио.

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт анимацинного фильма

    Здравствуйте, необходимо сделать точно такую же версию сайта, только на украинском языке www.lotte-film.com (выбрать эстонский язык) как вариант, не флэш, а статика. Пожалуйста пришлите Ваши условия.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод договора

    Необходимо перевести договор. объем 58 000 знаков. пожалуйста пришлите предложение по опыту перевода договоров, цене, способу оплаты и сроков выполнения работы. спасибо

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Электронная газета

    Необходимо разработать дизайн шаблона для ежемесячной газеты, кот. будет распространяться в электронном виде. также нужна верстка этой газетки . объем 3-5 листов. Жду предложений по готовности выполнить работу. спасибо

    Веб-дизайн и Интерфейсы17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад