Web & UI / UX designer

Я Web дизайнер.

Мой опыт в сфере дизайна более 5 лет.

Выполняю работы разного уровня от составления User flow, Journey maps, wireframes до итогового визуального дизайна.

Соответственно особое место занимает мобильный дизайн.

Очень увлечена своей работой, поэтому к каждому проекту подхожу с большой любовью и выделяю его особенности.

Обладаю хорошим чувством вкуса и умею балансировать между классикой и современностью.

Внутренний Time managment отличает меня тем, что я всегда выполняю работу в сроки.

Отлично разбираюсь в HTML и CSS.

Всегда открыта к новым предложениям и идеям.