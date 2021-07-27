Web & UI / UX designer
Я Web дизайнер.
Мой опыт в сфере дизайна более 5 лет.
Выполняю работы разного уровня от составления User flow, Journey maps, wireframes до итогового визуального дизайна.
Соответственно особое место занимает мобильный дизайн.
Очень увлечена своей работой, поэтому к каждому проекту подхожу с большой любовью и выделяю его особенности.
Обладаю хорошим чувством вкуса и умею балансировать между классикой и современностью.
Внутренний Time managment отличает меня тем, что я всегда выполняю работу в сроки.
Отлично разбираюсь в HTML и CSS.
Всегда открыта к новым предложениям и идеям.