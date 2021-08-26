Web design
Я счастлива, что нашла то, что мне действительно нравится.
Привет. Давай знакомиться!
Меня зовут Виктория. Мне 22, и я живу в Минске.
Я создаю UI и UX для desktop и мобильных устройств (Human interface, Material design). Также у меня есть опыт в графическом дизайне (иллюстрации, иконки, рекламные баннеры). Понимаю принципы HTML/CSS (отучилась 4 года на программиста в БГУ), так что верстальщику будет удобно работать с моим макетом.
Я забочусь о конечном результате и о заказчике.
Прошла курсы по UIUX дизайну в образовательном центре "Адукар" (г. Минск), много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.
🔥 Буду рада поработать и получить свои первые отзывы! 🔥
Программы:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Давайте обсудим Ваш проект!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Карточки для WB78 просмотров
- Redesign for Yacht club59 просмотров
- Lingerie website55 просмотров