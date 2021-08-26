Web design

 Я счастлива, что нашла то, что мне действительно нравится.

Привет. Давай знакомиться!

Меня зовут Виктория. Мне 22, и я живу в Минске.

Я создаю UI и UX для desktop и мобильных устройств (Human interface, Material design). Также у меня есть опыт в графическом дизайне (иллюстрации, иконки, рекламные баннеры). Понимаю принципы HTML/CSS (отучилась 4 года на программиста в БГУ), так что верстальщику будет удобно работать с моим макетом.

Я забочусь о конечном результате и о заказчике.

Прошла курсы по UIUX дизайну в образовательном центре "Адукар" (г. Минск), много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.

🔥 Буду рада поработать и получить свои первые отзывы! 🔥

Программы:

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Давайте обсудим Ваш проект!

 [email protected]