Text_Editor

Буду работать редактором текстов — тем, кто исправляет ошибки в тексте и грамотно его структурирует

Зовут меня Михаил, начал относительно недавно, хоть уже и имел совсем неплохую базу, углубляться в чертоги русского язвыка: всегда, когда возникала мысль по поводу возможной ошибки в тексте, становилось интересно, как всё же верно, после чего, собственно, и наработал хорошие навыки в этом деле.

Собрал портфолио из страшных историй одного неопытного, только начинающего автора, которого нашёл в общей группе. Он и его имеющие ошибки истории были очень кстати, ссылка на портфолио — https://t.me/+8Dr2eNigY_8xZWEy (частный Telegram-канал). В дальнейшем, скорее всего, будут другие каналы с, соответственно, другой тематикой текстов, а этот канал, понятное дело, будет со временем дополняться всё новыми отредактированными историями.