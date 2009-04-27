Перевод с\на английский. HTML+CSS верстка.
HTML+CSS верстка с использованием jQuery.
Табличная, div'ная, кроссбраузерная вёрстка.
Соблюдение стандартов W3C.
Перевод с и на английский язык. Английская спецшкола + богатый опыт общения с носителями языка. Лёгкая обучаемость (в плане изучения специализированного лексикона).
Делаю чертежи в AutoCAD'е.
Оплата: wmz, наличный расчет, возможны другие варианты.
Ответственный подход к выполнению поставленной задачи.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
16 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!