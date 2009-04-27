TheDoctor

Виталий TheDoctor

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Перевод с\на английский. HTML+CSS верстка.

HTML+CSS верстка с использованием jQuery.

Табличная, div'ная, кроссбраузерная вёрстка.

Соблюдение стандартов W3C.

Перевод с и на английский язык. Английская спецшкола + богатый опыт общения с носителями языка. Лёгкая обучаемость (в плане изучения специализированного лексикона).

Делаю чертежи в AutoCAD'е.

Оплата: wmz, наличный расчет, возможны другие варианты.

Ответственный подход к выполнению поставленной задачи.

Отзывы заказчиков

Zels
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Нужна верстка
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