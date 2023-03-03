Middle программист языков Java и JavaScript.

Я - опытный middle программист с более чем 2 летним опытом работы в разработке веб-приложений на Java и JavaScript. Я имею профессиональные знания в HTML, CSS, Bootstrap, Angular и React. Я также знаком с Git, SQL и базами данных.

Что я могу:

Исправлять ошибки в коде,

Создавать тестовые сценариии для улучшения качества продукта,

Использовать Angular и React для создания пользовательских интерфейсов,

Работать с Git для управления кодом и совместной работы.