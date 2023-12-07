TheRealVanyok

Иван TheRealVanyok

 
31 годУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Графический дизайнер Graphic designer TheRealVanyok Донецк

  • Свыше 1000 готовых дизайн проектов.

  • Проверил и исправил более 50 000 макетов от других дизайнеров.

  • Собранно более 1000 сборных тиражей для офсетной печати.

  • Много проектов ручной работы.

Контакты:

TheRealVanyok.ru

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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $5от 3 дней
#313
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#341
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#374