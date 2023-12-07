Графический дизайнер Graphic designer TheRealVanyok Донецк
Свыше 1000 готовых дизайн проектов.
Проверил и исправил более 50 000 макетов от других дизайнеров.
Собранно более 1000 сборных тиражей для офсетной печати.
Много проектов ручной работы.
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Портфолио
- Оформление баннером хозтовары и бытовая химия.52 просмотра
- Оформление окон второй этаж, самоклейка.56 просмотров
- Иконки для приложений38 просмотров
- Оформление группы Вконтакте, бытовая химия.32 просмотра
- Отрисовка пластиковых карт сертификатов каратэ19 просмотров
- Городская афиша, программа новогодних праздников17 просмотров
- Дизайн полиграфии листовок и флаеров15 просмотров
- Дизайн визитных карточек13 просмотров
- Дизайн графика работы34 просмотра
- Приложение для фитнесса и превью для AppStore60 просмотров
- Афиша к дню города Донецка и дню шахтера.24 просмотра
- Оформление магазинов бытовой химии, косметики.38 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $5от 3 дней
#313
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#341
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#374