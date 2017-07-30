Краткость - сестра таланта, но не в моем случае.

Умение заполнять такие "бумажки" никогда не было в моем топе, уж точно. Так что заранее прошу прощения у особо чувствительных натур. Правда, извините, напугать вас не было моей целью :)

Краткость - сестра таланта, помните? Очень надеюсь, что смогу действовать по этому сценарию.

Мое имя - Катрин и я студентка 2-го курса филологического факультета. К моему большому сожалению, первое людей интересует больше, чем то, чему я, вроде как, собираюсь посвятить жизнь. Шучу. Глупо тратить жизнь на что-то одно.

Вот уже 5 лет я посвящаю себя двум вещам, интересующим меня больше, чем сериалы: писательство и фотошоп. И если писать рассказы и статьи я начала сразу, то графическому дизайну понадобилось 2 года, чтобы я, наконец, приступила к практике. То бишь 3 года я в рабстве великого и ужасного. Что на самом деле большой срок, потому что ничего раньше не

будило во мне интерес так сильно.

Говоря немного о моей работе:

Я слишком упряма и горда, чтобы отдавать вам паршиво сделанную работу.

Быстро учусь и вижу, что прогресс в работах есть.

Больше специализируюсь на оформлении соц.сетей, созданием фан-артов, обложек книг, баннеров, листовок и визиток.

Сажусь за работу практически сразу после заказа.

До этого момента работала чисто на добровольческих началах.

Архив моих работ.﻿

Связь в ВК.﻿

Кто-то подумает, что я вряд ли знаю, что из себя представляет резюме, но кого волнует?

Тут есть все самое главное, а если есть вопросы, то просто свяжитесь со мной. Я не кусаюсь. Почти :)