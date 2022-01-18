The_Gast

Максим The_Gast

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML Верстка, Верстка по БЭМ

Качественная, адаптивная верстка лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.

Здравствуйте!

Меня зовут Максим. Мне 27 лет. Предоставляю услуги по адаптивной кроссбраузерной верстке, с использованием современных технологий.

 

Навыки:

·        HTML5, CSS3, JS (JQuery)

·        SASS/SCSS

·        Gulp

·        BEM

·        Адаптивность и кросcбраузерность

·        PSD, Figma,Sketch, Zeplin

·        Pixel Perfect

Контакты:

Email:  [email protected]

Telegram: @The_Gast

WhatsApp: +7 999 995 18 70

﻿Phone: +7 999 995 18 70