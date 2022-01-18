HTML Верстка, Верстка по БЭМ

Качественная, адаптивная верстка лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.

Здравствуйте!

Меня зовут Максим. Мне 27 лет. Предоставляю услуги по адаптивной кроссбраузерной верстке, с использованием современных технологий.

Навыки:

· HTML5, CSS3, JS (JQuery)

· SASS/SCSS

· Gulp

· BEM

· Адаптивность и кросcбраузерность

· PSD, Figma,Sketch, Zeplin

· Pixel Perfect

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @The_Gast

WhatsApp: +7 999 995 18 70

﻿Phone: +7 999 995 18 70