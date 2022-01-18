HTML Верстка, Верстка по БЭМ
Качественная, адаптивная верстка лендингов, корпоративных сайтов и интернет-магазинов.
Здравствуйте!
Меня зовут Максим. Мне 27 лет. Предоставляю услуги по адаптивной кроссбраузерной верстке, с использованием современных технологий.
Навыки:
· HTML5, CSS3, JS (JQuery)
· SASS/SCSS
· Gulp
· BEM
· Адаптивность и кросcбраузерность
· PSD, Figma,Sketch, Zeplin
· Pixel Perfect
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @The_Gast
WhatsApp: +7 999 995 18 70
Phone: +7 999 995 18 70
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