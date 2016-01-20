Дизайн-студия

Мы против корпоративных стандартов и всевозможных систем. Мы устали от лживых работодателей и фальшивых партнеров. Нас выворачивает от некомпетентных маркетологов и лицемерных ценностей. Мы оплот и надежда, мы новое и справедливое. Во главу угла ставим честность, трудолюбие и честь! Во имя дизайна! Мы Герои! Это компания нашей мечты и наш манифест!

https://vk.com/theheroess