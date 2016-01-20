Дизайн-студия
Мы против корпоративных стандартов и всевозможных систем. Мы устали от лживых работодателей и фальшивых партнеров. Нас выворачивает от некомпетентных маркетологов и лицемерных ценностей. Мы оплот и надежда, мы новое и справедливое. Во главу угла ставим честность, трудолюбие и честь! Во имя дизайна! Мы Герои! Это компания нашей мечты и наш манифест!
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Портфолио
- «Charlies bow ties»179 просмотров
- Проект "Pchelkin"178 просмотров
- Проект "Бар Налей"357 просмотров
- Проект "Мангуст. Система семейной безопасности"251 просмотр
- Логотип ресторана Safran346 просмотров
- Academy of Business Coaching185 просмотров
- Логотип для The Heroes188 просмотров
- Logo для дизайнера одежды в стиле Luxury193 просмотра
- Наушники Philips O'Neill The Crach169 просмотров
- Приложение для отеля в Хорватии149 просмотров
- Linktech155 просмотров
- Хорватский сидр Incider177 просмотров