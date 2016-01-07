Проект "Мангуст. Система семейной безопасности"

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Компактный, надежный и современный персональный трекер для ваших детей и близких, с которым просто невозможно потеряться. Он не ломается, его нужно заряжать всего лишь два раза в месяц — и он найдет вашего ребенка даже в торговом центре или подвале. В этом классе нет ничего более компактного и надежного. Разработано и реализовано в Казахстане.

http://mongoose.kz/