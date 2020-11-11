Thieriot

Юлия Thieriot

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Баннермейкер

-Разработка рекламных креативов под форматы социальных сетей, Яндекс.Директ, Google Ads и других рекламных площадок

-Создание анимации, видеобаннеров

-Могу подстроиться под готовый стиль заказчика

-Есть опыт оформления каналов, групп в соцсетях

Основные инструменты:

-Photoshop

-Illustrator

-Adobe After Effects

Дополнительно:

-Lightroom

-Figma

-Cinema 4D

-InDesign

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Отзывы заказчиков

Donkison
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создать рекламное видео для Instagram
Отличный исполнитель. Очень понравилась работа с 3D графикой при создании видеоролика. Рекомендую.
Спасибо большое за сотрудничество! Четко поставленное интересное техническое задание, постоянная обратная связь для уточнения деталей и своевременная оплата. Было очень приятно поработать с заказчиком. Рекомендую!
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