Баннермейкер
-Разработка рекламных креативов под форматы социальных сетей, Яндекс.Директ, Google Ads и других рекламных площадок
-Создание анимации, видеобаннеров
-Могу подстроиться под готовый стиль заказчика
-Есть опыт оформления каналов, групп в соцсетях
Основные инструменты:
-Photoshop
-Illustrator
-Adobe After Effects
Дополнительно:
-Lightroom
-Figma
-Cinema 4D
-InDesign
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель. Очень понравилась работа с 3D графикой при создании видеоролика. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо большое за сотрудничество! Четко поставленное интересное техническое задание, постоянная обратная связь для уточнения деталей и своевременная оплата. Было очень приятно поработать с заказчиком. Рекомендую!